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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التحرش بها .. رانيا سليمان:مكنتش عاوزه أظلم سائق الميكروباص لكنه كان مصمم

صدى البلد

تحدثت الطالبة رانيا سليمان عن تفاصيل تعرضها للتحرش من سائق سيارة ميكروباص أثناء ذهابها للجامعة.

وأوضحت سليمان مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلة:" السواق تحرش بيا وحاول يمسك إيدى وانا بدفع الأجرة لأني كنت راكبه جنبه قدام".

وأوضحت قائلة :" قلت يمكن مايقصدش ومكنتش عاوزة أعمل شوشرة علشان مظلموش، وتراجعت للخلف".

وأضافت: لكن السائق كان مصمم برضوا لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، فصورت اللي صورته وخفت أوجه التليفون على وشه، ولما كله نزل قلت هنزل، ولسه باخد شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إني أنزل".

وتابعت: يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، وفضلت أقاوم ونطيت من العربية وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».

وأضافت رانيا سليمان، أن أسرتها شجعتها على تحرير محضر ضد السائق ولاقت تعاون كبير من ضباط قسم التجمع الخامس.

رانيا سليمان سيارة ميكروباص السواق السائق ميكروباص

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