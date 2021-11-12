حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

خاض حسام غالي نجم الأهلي السابق والمرشح لمنصب عضو مجلس إدارة النادي مباراة كرة سلة مساء أمس بصحبة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة .

ونشر حسام غالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” فيديو له و يلعب مباراة كرة السلة مع الجارحي .

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يهزم المقاولون العرب والمنيا فى الدورى المصرى

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الجمعة الموافق 11 نوڤمبر عام 1983 علي نظيره فريق المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب ستاد القاهره في ختام الاسبوع الثالث للدوري.

أحرز هدف المارد الأحمر مختار مختار في الدقيقه 22 من الشوط الاول قبل أن يخرج للاصابه علي يد سعيد الشيشيني قائد فريق ذئاب الجبل ويفشل في العوده بعدها للملاعب.

المارد الاحمر حصل على أول نقطتين له في الموسم بعد تأجيل أولي مباراتين وثأر من حامل اللقب الذي هزمه مرتين في الموسم الماضي.

كما تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي يوم الاحد الموافق 11 نوفمبر عام 1984 علي نظيره فريق المنيا بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين علي ملعب ستاد المنيا في الاسبوع الخامس للدوري العام.

وعقب الفوز على المقاولون العرب رفع الشياطين الحمر رصيده الي عشر نقاط فى جدول المسابقة المحلية.

مصطفي عبده وضياء السيد سجلا هدفي اللقاء في مرمي الحارس سعيد عبد العظيم في الدقيقتين 15 و 35 من الشوط الاول.

وتعتبر المباراة هي الاولي للفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني الجديد محمود السايس وذلك بعد هروب الانجليزي دون ريفي قبل ثلاثة أيام بداعي ظروفه الأسرية.