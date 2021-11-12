مستوحاة من لوسو  GTC4… فيراري تتخلص من المقاعد الخلفية في  BR20

كل عام تقريبًا يقوم قسم المشاريع الخاصة في فيراري بتقديم إصدار رائع ومميز ومحدود الإنتاج لمجموعة مختارة من العملاء الأثرياء للغاية التي لا ترضيهم السيارات المقدمة في الأسواق.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، قامت مجموعة المشاريع الخاصة بتقديم نسخة خاصة ومميزة من سيارة فيراري لوسو GTC4 من خلال تحويلها إلى نسخة جديدة وأطلقت عليها اسم BR20 الكوبيه ذات المقعدين تحتوي على محرك V-12 مع مكابح GTC 4 لوسو تكريما وتخليدا لسيارات فيراري الكوبيه الشهيرة في الخمسينيات والستينيات القرن الماضي.

في حين أن فيراري لوسو GTC4 هي أكثر سيارة من اسطول فيراري شعبية واستخدامًا بفضل الهاتشباك والأربعة مقاعد، فإن إصدار الفيراري BR20 تخلى بجرأة عن الكراسي الخلفية لصالح خط سقف فخم أملس مائل للأسفل، مما يجعلها تبدو مثل فيراري 812 Superfast من بعض الزوايا.

تحت غطاء المحرك، يوجد نفس محرك فيراري لوسو GTC4 سعة 6.3 لتر الـ V-12 ، ولم تذكر فيراري أي تعديلات ميكانيكية على مجموعة نقل الحركة ، مما يعني أن BR20 تزأر بقوة680 حصانًا و 514 رطلاً من عزم الدوران مثل السيارة اللوسو.

فيما يتعلق بالشكل الخارجي لهيكل السيارة، فإن الـ فيراري BR20 أطول بثلاث بوصات من فيراري لوسو وخط السقف الأنيق مستوحى من كلاسيكيات فيراري التي تستحضر في الأذهان طراز فيراري سوبرفاست 500 .

فيراري

تحتفظ BR20 بنفس لغة تصميم الضوء الخلفي المزدوج من فيراري لوسو GTC4 ولكنه يقترن بمصد خلفي أكثر بروزا مع ناشر يعمل جنبًا إلى جنب مع اللوحات النشطة على الجزء السفلي من الجسم، كما تبرز أطراف العادم المزدوجة من جانبي المصد، أما من الجزء الأمامي، تتميز الشبكة الهوائية ذات الفتحات الواسعة بشارب رفيع من ألياف الكربون مع زخارف من الكروم، في حين أن المصابيح الأمامية أقل وأصغر من تلك الموجودة في لوسو GTC4.