فيراري F8 سبايدر الإيطالية تحصل على تعديلات ألمانية مثيرة

بعد قيامها بتعديل و أطلاقهاسيارة فيرايري F8 N LARGO بمجموعة من التعديلات المميزة و الآن تعود نوفيتيك من جديد و تقوم بأجراء عده تعديلات مثيرة على سيارة فيراري F8 سبايدر على مستوى الهيكل الخارجي و المحرك و بعدد 15 سيارة فقط ، و تتشتهر "فيراري" التي تعد سياراتها بيئة خصبة لأعادة أستخدامها و تحديثها بأنها واحده من أشهر صناع السيارات الرياضية الخارقة في العالم منذ تاريخ تأسيسها و تصنيعها لأول سيارة في عام 1947 في مدينة مارانيلو في أيطاليا .

و بسبب وحدة نوفيتيك N-Tronic تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو و الذي تم اختياره كأفضل محرك في العقدين الماضيين ، وهو ما يعتبر إنجازًا مميزاً وغير مسبوق و الذي يأتي بسعة 3900 سي سي توين تيربو يولد قوة 807 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 903 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.6 ثانية بمقدار 0.3 ثانية أقل من السابق ، و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة .

و من الخارج تأتي فيراري F8 سبايدر المعدلة بتصميم رياضي فاخر و أنيق و خفيف الوزن بسبب هيكلها الخارجي و الأبواب المصنعة من الكاربون فايبر و الذي يعطي أحساساً من النظرة الأولى بالسرعة و القوة ، كما تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم ثنائي المخرج و يبلغ وزنها الكلي 1345 كيلو جرام فقط ، و طلاء 999 من الذهب الخالص ، و عادم Inconel عالي الأداء ، و نظام تحفيز رياضي يتألف من 100 خلية ، و تم تزويد نظام التعليق بنوابض رياضية أكثر أنخفاضاً ، و نظام رفع هايدرو ليكي للمحور الأمامي .

و من الداخل جاءت سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة بمقصورة داخلية فاخرة تم كسوتها بالكامل بجلد الكانتارا و تحتوي على مجموعة متنوعة من وسائل الترفييه و الراحة و وسائل الأتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث .

لم تحدد شركة نوفيتيك سعر الأصدار المعدل من سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة .