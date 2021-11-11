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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري F8 سبايدر الإيطالية تحصل على تعديلات ألمانية مثيرة

سيارة فيراري F8 سبايدر
سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة

بعد قيامها بتعديل و أطلاقهاسيارة فيرايري F8 N LARGO بمجموعة من التعديلات المميزة و الآن تعود نوفيتيك من جديد و تقوم بأجراء عده تعديلات مثيرة على سيارة فيراري F8 سبايدر على مستوى الهيكل الخارجي و المحرك و بعدد 15 سيارة فقط ، و تتشتهر "فيراري" التي تعد سياراتها بيئة خصبة لأعادة أستخدامها و تحديثها بأنها واحده من أشهر صناع السيارات الرياضية الخارقة في العالم منذ تاريخ تأسيسها و تصنيعها لأول سيارة في عام 1947 في مدينة مارانيلو في أيطاليا .

و بسبب وحدة نوفيتيك N-Tronic تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو و الذي تم اختياره كأفضل محرك في العقدين الماضيين ، وهو ما يعتبر إنجازًا مميزاً وغير مسبوق و الذي يأتي بسعة 3900 سي سي توين تيربو يولد قوة 807 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 903 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.6 ثانية بمقدار 0.3 ثانية أقل من السابق ، و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة .

و من الخارج تأتي فيراري F8 سبايدر المعدلة بتصميم رياضي فاخر و أنيق و خفيف الوزن بسبب هيكلها الخارجي و الأبواب المصنعة من الكاربون فايبر و الذي يعطي أحساساً من النظرة الأولى بالسرعة و القوة ، كما تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم ثنائي المخرج و يبلغ وزنها الكلي 1345 كيلو جرام فقط ، و طلاء 999 من الذهب الخالص ، و عادم Inconel عالي الأداء ، و نظام تحفيز رياضي يتألف من 100 خلية ، و تم تزويد نظام التعليق بنوابض رياضية أكثر أنخفاضاً ، و نظام رفع هايدرو ليكي للمحور الأمامي .

و من الداخل جاءت سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة بمقصورة داخلية فاخرة تم كسوتها بالكامل بجلد الكانتارا و تحتوي على مجموعة متنوعة من وسائل الترفييه و الراحة و وسائل الأتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث .

لم تحدد شركة نوفيتيك سعر الأصدار المعدل من سيارة فيراري F8 سبايدر المعدلة .

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