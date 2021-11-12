موعد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة منافسات دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر أمام انجولا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر امام انجولا عبر قناو اون تايم سبورت .

كما يلعب منتخب الجزائر امام جيبوتي اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة FIFATV Youtube

مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

بوركينا فاسو × النيجر – الساعة 2 ظهرا

الجابون × ليبيا – الساعة 3 عصرا

جيبوتي × الجزائر – الساعة 4 عصرا

جيبوتي × الجزائر – الساعة 4 عصرا

غينيا × غينيا بيساو – الساعة 6 مساءا

السودان × المغرب – الساعة 9 مساءا

مصر × أنجولا – الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة – عبر قناة أون تايم سبورت on time sport .