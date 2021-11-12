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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يتوقف عن حصد الألقاب.. محمد صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

حصد محمد صلاح جناح فريق ليفربول، جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز “ بريميرليج” عن شهر أكتوبر المنقضي.

 

صلاح فاز بالجائزة عن هدفه في شباك مانشستر سيتي، متفوقًا على هدفه في شباك واتفورد، وأهداف كل من كريستيانو رونالدو وماسون جرينوود لاعبي مانشستر يونايتد وتيليمانس لاعب ليستر سيتي، وأدامز مهاجم ساوثهامبتون، وويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.

 

وسجل محمد صلاح هدفه الرائع في شباك مانشستر سيتي بعد مراوغة الثنائي برناندو سيلفا وإيمريك لابورت، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

 

وظفر هذا الهدف بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أكتوبر بأصوات الجماهير.

 

وكان محمد صلاح قد تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر عن رابطة البريميرليج.

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