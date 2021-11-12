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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشكلات في القلب .. أجويرو يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم

سيرجيو أجوير مهاجم
سيرجيو أجوير مهاجم فريق برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة، حقيقة اعتزاله كرة القدم، بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

وكتب أجويرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" بالنسبة للشائعات، أقول لكم إنني أتبع تعليمات أطباء النادي، وأقوم بالفحوصات والعلاج وأرى تطوري في غضون 90 يوما.. إيجابي دائما".

 

 

كانت إذاعة “ راديو كتالونيا”، ذكرت اليوم، الجمعىة، أن سيرجيو أجويرو لا يزال يعاني من مشاكل في القلب، وفقا للفحوصات التي خضع لها اللاعب، مؤخرا".

وأضحت الإذاعة الكالتونية، أن أجويرو، قد يضطر لاعتزال كرة القدم، بسبب حالته الصحية.

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وغادر أجويرو مباراة برشلونة أمام ألافيس، نهاية شهر أكتوبر الماضي، بسبب عدم قدرته على مواصلة اللعب، ليتم نقله للمستشفى، ويتم تشخيصه باضطراب في ضربات القلب وتسارعها.

بيان نادي برشلونة:

 نادي برشلونة الإسباني، أعلن الأسبوع الماضي، غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن الملاعب لمدة 3 أشهر بعد تعرضه لمشاكل في القلب.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "خضع سيرخيو أجويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب  بروجادا.. سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه."

وانتقل أجويرو لصفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ولم يشارك مع الفريق سوى في 4 مباريات منها مباراتين كأساسي، مسجلاً هدفًا وحيدًا.

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