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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

11 لاعبا في مستشفى برشلونة.. هل يفي تشافي بوعده للجماهير رغم الكارثة؟

تشافي هيرنانديز المدير
تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة

يواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أزمة كبيرة، في بداية مهمته مع البلوجرانا، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.

ويعاني فريق برشلونة من 11 إصابة داخل الفريق الأول، وهم :  نيتو- سيرجيو روبرتو - جيرارد بيكيه  - إريك جارسيا - سيرجينو ديسيت - أنسو فاتي -  بيدري ، نيكو جونزاليس - عثمان ديمبيلي-   مارتن براثويت -  سيرجيو أجويرو".

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رغم الحالة الكارثية التي يمر بها فريق برشلونة، بسبب الإصابات، وتدهور نتائج الفريق، في مسابقة الدوري الدوري الإسباني، إلا أنه تشافي وعد جماهير ناديه “ التي لا تقبل إلا الفوز على حد قوله”، باستعادة مكانة البلوجرانا مجددا، وإعداد فريق يجعلهم فخورين به.

 

برشلونة يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث خاض الفريق 12 مباراة، فاز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 3 مناسبات، ليتراجع الفريق إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، فهل يفي تشافي بوعده ويعيد البلوجرانا إلى مكانته الطبيعة، أم يواصل الفريق حالة الانهيار التي بدأت منذ أزمة كورونا، العام الماضي.

 

كان نادي برشلونة، أعلن السبت الماضي، تعاقده رسميا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، لتولي القيادة الفنية للبوجرانا، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

 

وقال نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي :" توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين".

 

تابع بيان نادي برشلونة :" من المتوقع أن يصل تشافي هيرنانديز إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في يوم الاثنين 8 نوفمبر في حدث مفتوح للجمهور في كامب نو. بعد الحدث سيظهر تشافي في مؤتمر صحفي".

 

ويعد تشافي  أحد أبرز أساطير نادي برشلونة على مر التاريخ، حيث شارك مع البلوجرانا على مرى التاريخ برصيد 767 مباراة، خلف ليونيل ميسي (778 مباراة).

 

ألقاب تشافي مع برشلونة:

 

الدوري الإسباني: 8 (1998/99 ، 2004/05 ، 2005/06 ، 2008/09 ، 2009/10 ، 2010/11 ، 2012/13 و 2014/15)
دوري أبطال أوروبا: 4 (2005/06 ، 2008/09 ، 2010/11 و 2014/15)
كأس الملك: 3 (2008/09 ، 2011/12 ، 2014/15)
كأس العالم للأندية: 2 (2009/10 و 2011/12)
كأس السوبر الأوروبي: 2 (2009/10 و 2011/12)
كؤوس السوبر الإسباني: 6 (2005/06 ، 2006/07 ، 2009/10 ، 2010/11 ، 2011/12 و 2013/14).

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