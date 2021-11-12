كرمها الرئيس السيسي..عبير سالم تعمل مع أسرتها في المشغولات اليدوية بالفيوم .. فيديو

التقت عدسة موقع صدى البلد الإخباري عبير سالم التي كرمها الرئيس السيسي خلال فوزها بالجائزة الأولى في الحرف بمبادرة «حياة كريمة».

قالت عبير سالم من مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم أنها تعمل مع أسرتها في الفن اليدوي، حيث تقوم وأسرتها بتنفيذ لوحات تشكيلية بالزيت والاكليريك وباستخدام الورق أو الزجاج وأيضا المشغولات اليدوية من الخوص والقماش.

لفتت عبير إلى انها تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات من خلال المشاركة في معرض تراثنا كما حصلت على تمويل متناهي الصغر من جمعية تابعة لجهاز تنمية المشروعات.

أوضحت أن معرض تراثنا أتاح لهم الفرصة في تطوير أعمالهم ورؤية أفكار جديدة والتواصل مع جمهور جديد.

لفتت إلى أنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه لها تخصيص مكان لعرض أعمالها في قرية تونس السياحية بالفيوم لتسويق أعمالهم وتنميتها.

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