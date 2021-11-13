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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على عبد الخالق: لست منزعجا من إعادة تقديم شادر السمك تليفزيونياً

المخرج على عبد الخالق
المخرج على عبد الخالق

أكد المخرج على عبد الخالق انه ليست ضد إعادة تقديم فيلمه الشهير " شارد السمك " فى عمل تليفزيونى ، وذلك بعد ما تم  الإعلان عن هذا الأمر خلال الساعات الماضية . 


وتابع المخرج الكبير على عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، لست منزعج من هذا الأمر ، ولا يمكن ان احجر على احد فهذا أمر طبيعى فى الدول الاجنبية وعلى راسها أمريكا ، فمن الممكن تقديم فيلم اوعمل ثم يتم تناول الموضوع ذاته فى عشرات المعالجات الدرامية المختلفة . 


واستكمل على عبد الخالق : هذا أمر طبيعى فى الفن فهناك العديد من مسرحيات شكسبير تم تقديمها فى العديد من سينمات العالم سواء الفرنسية أو الامريكية او الاوربية . 


ويضيف على عبد الخالق : من حق الجيل الجديد من المخرجين تقديم ما يراه مناسب من خلال رؤيتهم المختلفة . 

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فيلم شارد السمك تم تقديمه عام 1986 ، وهو من إخراج على عبد الخالق وبطولة الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة القديرة نبيلة عبيد وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه .


فيلم شادر السمك تبدأ أحداثه حيت تواجه الأرملة (جمالات) بعد وفاة زوجها طمع التجار بشادر السمك، حيث يحاولون منعها من التجارة، ويحاربونها بكل السبل، حتى يقف بجانبها العامل البسيط (أحمد)، لتتزوجه ويبدأ في إدارة تجارتها وأموالها، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، حينما يقرر الزواج مرة أخرى.

وكانت قد إعلنت شركة تكوين للإنتاج الفني، عن إستعدادها لمسلسل تليفزيوني ضخم يضم نخبة من نجوم الفن. 

 

وقال محمد نصار المشرف العام على الإنتاج بالشركة إن المسلسل فكرة المخرج سامح عبد العزيز، واستوحاها من أحداث فيلم شادر السمك، ولكن سيتم  كتابته وإنتاجه بشكل عصري وبتقنيات  مبهرة.

 

وتابع نصار في تصريحات صحفية أن قصة العمل عبارة عن رحلة صعود، وأنه سيضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

 

 

 

 

على عبد الخالق المخرج على عبد الخالق شادر السمك فيلم شادر السمك نبيلة عبيد

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