كما انفرد صدى البلد منذ شهر..ريهام حجاج تشارك بمسلسل رمضاني بتوقيع العدل جروب

تأكيدا لانفراد صدى البلد ،أعلنت الفنانة ريهام حجاج مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل من إنتاج شركة العدل جروب ومن تأليف السيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان “صدى البلد” قد كشف منذ شهر أن الفنانة ريهام حجاج استقرت على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل جديد سيكون من إنتاج شركة العدل جروب.

وسيكون هذا المسلسل هو التعاون الأول بين ريهام حجاج والعدل جروب ؛ حيث ستكون هي البطلة الثالثة للشركة بعد النجمة يسرا والنجمة نيللي كريم.

وبدأت ريهام حجاج التحضير للعمل بجلسات مكثفة من أجل العمل على الحلقات الأولى للمسلسل، والتحضير للشخصية التي تقدمها ضمن أحداثه، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان تباعًا عن أسماء الفنانين المشاركين في العمل.

ريهام حجاج ضيفة محمد هنيدي

حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة في برنامج هنيدي شو، الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي على قناة المحور.

قام الفنان محمد هنيدي بعمل مفاجأة إلي الفنانة ريهام حجاج وكان قد تأخر في جلب الهدية لها قائلا " أنا كنت متأجل الهدية دي من يوم فيلم "يوم مالوش لازمة " وكانت المفاجأة عبارة عن تورتاية وقاموا بتقطيعها سويا وأكلها علي الهواء .

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة الشخصيات الدرامية التي شاركت مع الفنان محمد هنيدي في أعماله.

الجمهور يبحث عن ريهام حجاج بـ "الخطأ".. لهذا السبب

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صور حفل زفاف ابنة الفنان حجاج عبد العظيم، فتسأل الجمهور عن سبب غياب ريهام عن حفل الزفاف اعتقاداً منهم إنها شقيقة العروس.

ونشر خالد حجاج، شقيق العروس فيديو قال من خلاله: “ الناس بتسأل ازاي ريهام مجتش الفرح.. ريهام حجاج مش بنت حجاج عبد العظيم وعنده اتنين بس أنا ودنيا حجاج اللي كان فرحها على السوشيال ميديا”.

بينما علقت الفنانة ريهام حجاج، على الفيديو من خلال خاصية “الأستوري” عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام” قائلة: “معقول مش هتعزموني على فرح اختي.؟ . مبروك يا دنيا يا حبيبتي ربنا يسعدك ويهنيكى .. تسلم يا خلود احنا اخوات من غير حاجة وانا حتى اخويا الحقيقي إسمه خالد”.