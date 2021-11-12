موقف لـ محمود عبد العزيز مع نور الشريف لن ينساه علي عبد الخالق

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير محمود عبد العزيز، والذى يعد واحدًا من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري.

وكشف المخرج الكبير على عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد كواليس تعاونه مع الفنان محمود عبد العزيز فى 7 أفلام سينمائية.

وتابع على عبد الخالق أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان الأقل أجرًا فى فيلم “ العار”، والذى شارك فى بطولته نور الشريف وحسين فهمى.

وأضاف على عبد الخالق، أن ترتيب الأسماء على تتر العار جاء من الأعلى أجرًا فى الأبطال الثلاثة إلى الأقل بحسب اقتراح نور الشريف.

واستكمل على عبد الخالق: حين شرعنا فى تصوير فيلم جري الوحوش كان الفنان محمود عبد العزيز هو الأعلى أجرًا فى الأبطال ، وحين كنا نقوم بالاتفاق على كتابة الأسماء على التتر مزح الفنان الراحل قائلا : “اسمى سيكون على التتر أولا بحسب اقتراح نور الشريف” ، إلا أنه قال بعدها مباشرة “ بس أنا معملش كده”.

وأكد المخرج الكبير علي عبد الخالق فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد ، أن الفنان محمود عبد العزيز كان يرغب فى تقديم الشخصية التى لعبها الفنان يحيى الفخرانى فى فيلم الكيف، بدلاً من شخصية المزاجنجي، التى قدمها على الشاشة بالفعل.

وتابع أن الفنان محمود عبد العزيز كان يرى أن شخصية الطبيب التى لعبها يحيى الفخراني، بها أداء تمثيلي أكبر، خاصة مشهد العزاء، إلا أنه ومؤلف العمل محمود أبو زيد أقنعا محمود عبد العزيز برأيهما بعد ذلك.

ويضيف علي عبد الخالق: شخصية المزاجنجى كانت فاتحة خير على الفنان محمود عبد العزيز، وهذا حال كل الأفلام التى تعاونا فيها سويًا، فأجره كان يرتفع بعد كل عمل.

معلومات عن مسيرة محمود عبد العزيز الفنية:

حصل محمود عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدأ محمود عبد العزيز، حياته الفنية في التليفزيون حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

الساحر فى سطور :

بدأ محمود عبد العزيز، علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، بدأ محمود عبد العزيز في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش).

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها محمود عبد العزيز، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.

وتم اختيار 3 أفلام للفنان محمود عبد العزيز من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهي أفلام (العار، البريء، الكيت كات).