زوجته تبكي| شاهد قبر محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الخامسة

تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ظهرت فيه الإعلامية بوسي شلبي صباح اليوم الجمعة، وهي أمام قبر زوجها الراحل ( الفنان محمود عبد العزيز ) لتحيي ذكراه التي توافق اليوم.

وظهرت بوسي شلبي ، في مقطع الفيديو وهي ترتدي الملابس السوداء والحجاب وتجلس أمام قبر محمود عبد العزيز ، وتقرأ ما تيسر من آيات القرآن الكريم.

ذكرى وفاة محمود عبد العزيز

وكان الفنان محمود عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

مسيرة محمود عبد العزيز

بدأ محمود عبد العزيز مشواره الفني من خلال دراسته بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث التحق بالمسرح وبدأ أولى خطواته بهذا المشوار.

بدأ مشواره السينمائي من خلال المشاركة ببطولة فيلم "الحفيد" عام 1974 ليكون هو بمثابة الانطلاقة الحقيقية له بالسينما المصرية.

عدد الأفلام التي شارك في بطولتها الراحل محمود عبد العزيز، 84 وكان كل عمل بمثابة خطوة للأمام في حياته وجعله واحدًا من أهم نجوم مصر، ومن أبرز الأفلام التي قدمها "الكيف" و"إعدام ميت" و"الساحر" و"عفوًا أيها القانون" و"الشقة من حق الزوجة".

على الرغم من المشوار السينمائي الضخم لمحمود عبد العزيز، إلا أن عدد المسلسلات التي شارك ببطولتها قليلة، لم يتجاوز الـ 10 مسلسلات أبرزها "رأفت الهجان" و"جبل الحلال".

قبل تدهور الحالة الصحية للنجم الراحل محمود عبد العزيز أكد رغبته في خوض سباق الدراما الرمضاني القادم وكان بالفعل استقر على السيناريو إلا أنه رحل قبل تحقيق هذا الحلم.

تزوج مرتين؛ الأولى من أم ابنيه الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمنتج محمد محمود عبد العزيز، والثانية من الإعلامية بوسي شلبي ولم ينجب منها.