فى ذكرى وفاته ..سر إستبعاد محمود عبد العزيز من بطولة معالى الوزير ورده فعله

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير محمود عبد العزيز، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصرى.

قدم محمود عبد العزيز خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش).

تم اختيار 3 أفلام للفنان محمود عبد العزيز من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 وهي أفلام (العار، البريء، الكيت كات).

ما لايعرفة الكثيرون ان الفنان محمود عبد العزيز كان من المقرر ان يلعب دور البطولة فى فيلم معالى الوزير .

سر الاستبدال :

استبدال بعض الفنانين فى الاعمال الفنية أمر ليس غريباً ، فهناك العشرات من الفنانين الذين يكونوا مرشحين لبطولة أعمال معينة ، وبسبب الاختلاف أو عدم الوصول الى رؤية فنية محددة يتم الاستعانة بآخرين بدلاً منهم ، ولعل الفنان محمود عبد العزيز واحداً من هؤلاء الفنانين ، حيث كان من المقرر ان يلعب بطولة فيلم معالى الوزير.

كشف الكاتب الراحل وحيد حامد، فى حوار له مع الناقد طارق الشناوى، خلال تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأخيرة، أن فيلمه "معالي الوزير" ، كان مرشحًا لبطولته فى البداية الفنان محمود عبد العزيز.

وأضاف “حامد” خلال حواره الذى كان ضمن كتاب صدر عنه وحمل اسم “ الفلاح الفصيح” للناقد طارق الشناوى، أن سمير سيف مخرج العمل أخبره أن محمود عبد العزيز لا يريد أن يقدم مشهد الموت ضمن أحداث الفيلم ، فما كان من الأول إلا أن رشح الفنان أحمد زكى بدلاً منه.

وحيد حامد

وكشف الناقد طارق الشناوى خلال الحوار مع الكاتب الكبير وحيد حامد خلال الكتاب، أن الإعلامية بوسى شلبي صرحت له أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز صدم من خبر التعاقد مع أحمد زكى لبطولة الفيلم، وقرر السفر إلى مرسى مطروح دون أن يخبر أحدًا.

فيلم معالي الوزير من إنتاج عام 2002، ومن بطولة أحمد زكي، يسرا، عمر الحريري ولبلبة.

الفيلم من إخراج سمير سيف، وتأليف وحيد حامد، وإنتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.