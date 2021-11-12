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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"رأفت الهجان" ليس السبب الوحيد.. سر خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز و عادل إمام

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير محمود عبد العزيز، والذى يعد واحداً من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصرى.

 

وحصل محمود عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

 

بدأ محمود عبد العزيز، حياته الفنية في التلفزيون حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

محمود عبد العزيز 

بدأ محمود عبد العزيز، علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

 

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، بدأ محمود عبد العزيز في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش).

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وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها محمود عبد العزيز، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.

 

حقيقة الخلاف بسبب رأفت الهجان : 

وزعم البعض أن هناك خلافاً بين محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام بسبب هذا العمل، حيث أن الأخير كان مرشحاً لبطولة العمل وأختلف مع مخرجه يحيى العلمى على طريقة السرد الدرامى، فتم ترشيح محمود عبد العزيز بدلاً منه.

 

ولكن الإعلامى محمود سعد كشف فى الفترة الأخيرة من خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع يوتيوب، عن سر الجفاء فى العلاقة بين الفنان محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام.

عادل إمام 

وكشف أن حالة الجفاء بين النجمين لم يكن مسلسل رأفت الهجان هو السبب الأساسى ورائها، بل حوار تليفزيونى أجراءه الإعلامى مفيد فوزى مع الفنان محمود عبد العزيز وسأله هى الإيرادات هى العامل الوحيد لقياس نجاح الفنان.

 

واستكمل محمود سعد خلال الفيديو، أن حوار الفنان محمود عبد العزيز تم اقتطاع جزء منه وما ظهر لدى المشاهد فى الحوار أغضب الفنان عادل إمام.

 

وأضاف محمود سعد، أن محمود عبد العزيز تواصل مع الفنان عادل إمام بعد إذاعة الحلقة وشرح له ما حدث إلا أن العلاقة بينهما لم تعد كما كانت، فلم يكن هناك خلاف واضح بينهما ولكن كانت هناك حالة من الجفاء بين النجمين.

محمود عبد العزيز عادل إمام محمود سعد مسلسل رافت الهجان الفنان محمود عبد العزيز

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