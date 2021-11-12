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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. علاقة الراحل محمود عبد العزيز بحي الورديان "البداية والنهاية"

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

يمر اليوم 5 سنوات على وفاة الراحل محمود عبد العزيز، الذي مازالت الشاشة تتذكره بأعماله وروائعه التي حفرت اسمه في تاريخ السينما والدراما التلفزيونية. 

نشأ محمود عبد العزيز في حي الورديان الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة التي فتحت له أبواب التمثيل بعد مشاركته في فريق المسرح على سبيل الهواية.

محمود عبد العزيز

يتردد دائما اسم حي الورديان بالتزامن مع اندلاع المواهب الفنية، وكان للساحر محمود عبد العزيز علاقة خاصة بها، بعدما ولد بين جدرانه، ودفن في مقابره. 

شعر أهالي الورديان الذي يقع غرب الإسكندرية، بحزن شديد على رحيل الفنان محمود عبد العزيز عام 2016 بعدما كان يودهم ويحرص على زيارتهم والمرور على منزل أسرته، وخرج الآلاف في جنازة مهيبة لوداعه. 

نقلت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية تصريحات أهالي حي الورديان، وعلاقتهم مع الساحر الذي كان يتحلى بأخلاق عالية، وآداب رفيعة أسوة بوالده وأخوته. 

صور محمود عبد العزيز في الورديان 

لم تنقطع زيارات الفنان الراحل لحي الورديان حتى أثناء مرضه، وكرمته المحافظة بتغيير اسم ميدان الصينية ليصبح ميدان محمود عبد العزيز كونه ابنا من أبناء المنطقة. 

كانت وصية الساحر أن يدفن بجوار والدته في مدافن الورديان غرب الإسكندرية، التي كان معتادا على زيارتها وقراءة القرآن لها طوال حياته. 

مشوارمحمود عبد العزيز 

بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الاحترافية في بداية السبعينات، من خلال التلفزيون، بعدما شارك مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل الدوامة، ومنه انضم إلى فريق الحفيد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه عام 1975 وحتى اليوم. 

وسامته وصوته المميز وإطلالته الساحرة على الشاشة في فيلم الحفيد، فتحت للراحل محمود عبد العزيز أبواب المجد، ليشارك فيما بعد في حوالي 25 فيلما خلال 6 سنوات تنوعت قصصها ما بين الرومانسية والمغامرات. 

محمود عبد العزيز الشاب

تنوعت أفلام محمود عبد العزيز ما بين الكوميدي والأكشن ومناقشة الموضوعات الاجتماعية الخطيرة، ومن أبرزها كان السادة الرجال، الكيف، العار، الشقة من حق الزوجة، جري الوحوش، الكيت كات وغيرها من كلاسيكيات السينما. 

كل مشوار محمود عبد العزيز القيم انضم له اسما جديدا عام 2001، وهو فيلم الساحر الذي منحه اللقب الأشهر له، وقام ببطولته مع منة شلبي وسلوى خطاب، وحقق نجاحا كبيرا على عادت. 

نجاح محمود عبد العزيز السينمائي كان يوازيه أعمال باهرة في الدراما التلفزيونية على مدار سنوات مشواره الاحترافي أبرزها رأفت الهجان، البشاير، محمود المصري، جبل الحلال، رأس الغول، كلاب الحراسة، باب الخلق. 

لا يعرف الكثيرون أن الساحر كان من رواد الإذاعة أيضا، وقام ببطولة العديد من المسلسلات منها عاشت مرتين، العملية صهللة، بابا زعيم عصابة. 

محمود عبد العزيز حي الورديان أفلام محمود عبد العزيز رحيل محمود عبد العزيز الساحر

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