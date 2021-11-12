مصيلحي: مصر لها دور قوي وكبير نحو استقرار لييبا تحت قيادة الرئيس السيسي

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا "، قائلا مصر تحت قيادة الرئيس السيسي كان لها دور قوي وكبير نحو استقرار لييبا ومن خلاله تم إطلاق مبادرة لكافة أطراف المعادلة في ليبيا، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية".

وأضاف مصيلحي، في بيان، أن استقرار ليبيا وإتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، يمثل أهمية للأمن القومي المصري وتضامنا مع الشعب الليبي الذي عاش فترة كبيرة من الاستنزاف والمعاناة، متابعا" الرئيس السيسي حريص على ألا تكون أرض ليبيا مكانا لصراعات إقليمية أو قوى خارجية تحاول أن تستفيد من حالة الضعف التي تمر بها البلاد".



وأشار إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي لها دور إقليمي وريادي كبيرة وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، وستظل داعمة لكافة استقرار الوطن العربي والشعوب العربية