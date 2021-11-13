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رئيس التحرير
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بسام راضي: الموقف المصري واضح منذ البداية بضرورة تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.. الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي أدت إلى تهدئة الأمور.. الاستحقاق الانتخابي بداية صفحة جديدة نحو الاستقرار

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:

الاستحقاق الانتخابي القادم يعتبر محطة مفصلية في تاريخ  ليبيا

الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر يعتبر منعطفا تاريخيا مهما

الرئيس السيسي أكد: أن هناك تمسكا شديدا بإجراء الاستحقاق الانتخابي 

 بداية صفحة جديدة و تكوين حكومة وسلطة شرعية وتفعيل إرادة الشعب الليبي

 

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الموقف المصري منذ البداية كان واضحا بشأن الأزمة الليبية، وهو ضرورة تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال الانتخابات.


وقال بسام راضي- في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة (إم بي سي مصر)- إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس من أجل ليبيا كانت شاملة خاصة وأن الأمد طال للأزمة الليبي، ولابد أن يكون نهاية لهذا الأمر من أجل الشعب الليبي، ومن أجل وجود أفق بصفحة جديدة للأجيال القادمة.

الاستحقاق الانتخابي 24 ديسمبر بداية صفحة جديدة لتكوين حكومة وسلطة شرعية

وقال إن الاستحقاق الانتخابي القادم في 24 ديسمبر يعتبر محطة مفصلية في تاريخ التسوية السلمية لليبيا، ويعتبر منعطفا تاريخيا مهما جدا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته بالمؤتمر، "أن هناك تمسكا شديدا جدا بإجراء هذا الاستحقاق لأنه لم يكن النهاية ولكنه بداية صفحة جديدة من تكوين حكومة شرعية وسلطة شرعية وتفعيل إرادة الشعب الليبي"، وهذا شيء مهم جدا يجب أن يتم بشكل سلس.

الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي أدت إلى تهدئة الأمور بشكل كبير


وأضاف أن جميع اللقاءات التي تمت منذ قدومنا إلى باريس كان هناك تقدير كبير جدا لسياسة مصر الحكيمة المتزنة بقيادة الرئيس السيسي في الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه كان هناك تأكيد أن الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي أدت إلى تهدئة الأمور بشكل كبير.


وتابع: "اللقاءات أكدت إرادة المجتمع الدولي في أن يتم استحقاق 24 ديسمبر في ميعاده، وهذا شي مهم جدا، وخروج القوات الأجنبية من ليبيا لأن عملهم يقوض أي فرصة للتسوية ويلعب بمقدرات الدولة الليبية بدون أي مسؤولية".


وبشأن لقاء الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، قال إن هذا الاجتماع مهم جدا، حيث إن الرئيس هنأها على أنها أول سيدة في تاريخ تونس تتولى منصب رئيس الوزراء وربما في المنطقة العربية كلها في مرحلة غاية في الدقة والأهمية، لافتا إلى أن المقابلة كان محورها أن التجربة المصرية، عبر السنوات الماضية، في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والانتقال إلى التنمية، وقصة النجاح الكبيرة يتم النظر إليها بإعجاب شديد جدا، والرئيس قال لرئيسة الوزراء التونسية إن "كل الدعم والخبرة مقدمة للأشقاء في تونس، ونحن على استعداد تام لتسخير كافة إمكانيات مصر وتبادل الزيارات والتنسيق لنقل ما تريدون الاطلاع عليه من خبرة في كل المجالات".

السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الإعلامي عمرو أديب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الشعب الليبى

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