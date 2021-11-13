الغباشي: كلمة الرئيس السيسي استدعت التاريخ العريق لـ الليبيين | فيديو

قال مختار الغباشي ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالأمس ، استدعت التاريخ العريق لـ الليبيين ، ومقاومته لمقاومة كل ماهو محتل وغاصب للدولة ، معقبا :" تاريخ ليبيا حافل بمقاومة المستعمر " .

وأضاف مختار الغباشي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح كانت رسائل للسياسيين الليبيين بأهمية تنحية الخلافات السياسية ، والتي هي سبب رئيسي لانتشار المرتزقة في ليبيا .

وأشار "الغباشي " إلى أن مشكلة ليبيا ليست في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة ، ولكن المشكلة في كيفية التخلص من القوة الأجنبية ، والتخلص من الميليشيات المسلحة ، والتي تخدم على سياسين ليبيين .

ولفت " الغباشي" إلى أنه لابد من الترفع عن الذاتية واستلهام تلك الكلمات في توحيد الشعب الليبي ، والحفاظ على الوطن ، وإعطاء الحرية للشعب في الاختيار .

وأردف " الغباشي " أن " خليفة حفتر " و " عقيلة صالح " و " سيف الإسلام القذافي " من الأسماء المتوقع ترشيحها في الانتخابات القادمة .