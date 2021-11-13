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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتعرض القاهرة الكبرى لتساقط أمطار بعد ما شهدته أسوان؟.. الأرصاد تكشف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم “السبت”، بمحافظات القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية "المصرية"، إن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تحذيراتها قبل يومين من سقوط الأمطار الغزيرة على أسوان أمس، موضحة أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس تؤثر على مدن سلاسل البحر الأحمر ، ومدن جنوب البلاد.

 

وأشارت "شاكر" إلى أن حالة الأمطار الرعدية التي حدثت أمس سببها أمتداد منخفض السودان الموسمي، وتلاقي الكتل الهوائية الباردة مع الكتل الساخنة، والتي تسبب في غزارة الأمطار.

 

وأردفت " شاكر " أن السحب الرعدية بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ، تتسبب في سقوط الثلوج الصغيرة، نتيجة تجمد قطرات المياه .

 

وحذرت من استخدام الطرق المارة بمدن سلاسل البحر الأحمر ، وجنوب سيناء  ، اليوم ، بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس ، مؤكدة أن محافظة القاهرة والوجه البحري بعيدة تماما عن سقوط الأمطار اليوم .

الأرصاد الدكتورة إيمان شاكر برنامج صباحنا مصري توك شو أسوان

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