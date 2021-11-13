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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. إطلاق سوزوكي سيلاريو 2022 في الهند

سيلاريو الجديدة بالكامل
سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن انطلاق نسختها موديل 2022 من السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل ، داخل الأسواق الهندية، والتى تعتمد على منصة Heartect من الجيل الخامس.

 

وأوضحت سوزوكي الهند ان السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل ، تعتبر السيارة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود داخل الاسواق الهندية المحلية ، وتم طرحها باربع فئات سعرية مختلفة وهي LXI و VXI و ZXI و ZXI +.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، بطول 3695 ملم وعرض 1655 ملم وارتفاع 1555 ملم.

             

وتستمد السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، قوتها من محرك بنزين واحد K10C سعة 1000 سي سي يولد قوة 65 حصانًا وعزم دوران يبلغ 89 نيوتن متر، ويأتي المحرك مقترنًا بعلبة تروس يدوية من 5 سرعات و AMT . وتسير مسافة 26.68 كيلومتر في لكل لتر وقود.

 

وتظهر السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022، بمصابيح أمامية بيضاوية الشكل، وعجلات سوداء متعددة الأضلاع ، ومقابض من نوع الرفع لفتح جميع الأبواب ، و مصابيح خلفية حادة. 

وتضم السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد هوائية أمامية ، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) مع نظام EBD ومساعد الفرامل ، وأجهزة حساسات للركن مع كاميرا انتظار ، ومساعد تثبيت السيارة في الطرق الصاعدة.

 

وتاتى السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، بلمسات من الكروم في الشبكة الأمامية وفي شعار سوزوكي ، كما تتوفر بستة ألوان " الأحمر الناري ، والأزرق السريع ، والفضي الحريري ، والرمادي اللامع ، والأبيض القطبي ، والبني الكافيين ". 

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