شاهد.. إطلاق سوزوكي سيلاريو 2022 في الهند

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن انطلاق نسختها موديل 2022 من السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل ، داخل الأسواق الهندية، والتى تعتمد على منصة Heartect من الجيل الخامس.

وأوضحت سوزوكي الهند ان السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل ، تعتبر السيارة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود داخل الاسواق الهندية المحلية ، وتم طرحها باربع فئات سعرية مختلفة وهي LXI و VXI و ZXI و ZXI +.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، بطول 3695 ملم وعرض 1655 ملم وارتفاع 1555 ملم.

وتستمد السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، قوتها من محرك بنزين واحد K10C سعة 1000 سي سي يولد قوة 65 حصانًا وعزم دوران يبلغ 89 نيوتن متر، ويأتي المحرك مقترنًا بعلبة تروس يدوية من 5 سرعات و AMT . وتسير مسافة 26.68 كيلومتر في لكل لتر وقود.

وتظهر السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022، بمصابيح أمامية بيضاوية الشكل، وعجلات سوداء متعددة الأضلاع ، ومقابض من نوع الرفع لفتح جميع الأبواب ، و مصابيح خلفية حادة.

وتضم السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها وسائد هوائية أمامية ، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS) مع نظام EBD ومساعد الفرامل ، وأجهزة حساسات للركن مع كاميرا انتظار ، ومساعد تثبيت السيارة في الطرق الصاعدة.

وتاتى السيارة سيلاريو الجديدة بالكامل موديل 2022 ، بلمسات من الكروم في الشبكة الأمامية وفي شعار سوزوكي ، كما تتوفر بستة ألوان " الأحمر الناري ، والأزرق السريع ، والفضي الحريري ، والرمادي اللامع ، والأبيض القطبي ، والبني الكافيين ".