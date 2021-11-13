عاجل
في ذكرى عيد الجهاد.. "الوفد" يعرض فيلمًا تسجيليًا عن ثورتي 1919 و30 يونيو محافظ أسوان يوضح الإجراءات العاجلة بسبب الأمطار الرعدية والطقس السيئ..فيديو حقوق النواب: مبادرة مشروعك دعمت الشباب في عملهم الخاص.. ووفرت آلاف فرص العمل رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: 2.5% ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع..فيديو الشيخ عبدالعزيز النجار لصدى البلد: بيت العائلة المصرية نزع فتيل الفتنة الطائفية.. ونظمنا دوري كرة قدم بين الطلاب المسلمين والمسيحيين في الغربية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش في دهاليز النفس البشرية من المنظور القانوني أو بالأحرى هل للإيذاء النفسي تجريم في قانون العقوبات المصري؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم أود في البداية تعريف النفس البشرية بعيداً عن التعريفات الكثيرة التي اثارت الجدل بين الفلاسفة وعلماء الدين، ويمكن تعريفها بأنها "هي الإنسان ذاته بما له من روح وجسد".

وفي مقام الاجابة على السؤال المشار اليه نود التأكيد على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.

 وفي الحقيقة لم يكن التشريع العقابي يعرف أو يجرم الإيذاء النفسي حتى جاءت التعديلات التشريعية في هذا الخصوص والتي أدُخلت على قانون العقوبات بإضافة المادة 309 مكرر (ب)  التي تعاقب على التنمر بإعتباره شكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرداً أو مجموعة آخرى بهدف استعراض القوة أو السيطرة سواء كان هذا الإيذاء مادي أو معنوي، ثم أجرى المشرع تعديلاً آخر في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".

والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.

وحسناً فعل المشرع المصري بشأن تجريم التنمروالبلطجة في صورها المشار إليها لما تتضمنه من أخطار عديدة تحدق بالفرد والمجتمع والدولة ذاتها من جراء تصاعد هذه الظاهرة المدمرة فالقانون هنا يؤدي دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد مصالح المجتمع والفرد معاً.

وفي النهاية" يجب التأكيد على أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنوياً لا يقل خطورة عن إيذائه بدنياً بل قد يكون خطره أكثر، فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي"

 

 

ترشيحاتنا

مدير مستشفى الجلاء : لدينا جميع التخصصات وأقوى مركز أشعة بالمنطقة ..فيديو

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتنمية السويس للحاق بركاب باقي المحافظات.. فيديو

أوروبا تتحول لـ بؤرة كورونا من جديد وألمانيا تحشد الجيش

إخصائي علم نفس: الشرع حذّر الرجل من إجبار زوجته بالإنفاق على المنزل|فيديو

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

أذكى نصاب..رجل باع حبل غسيل بـ10 ملايين دولار وحصل على تعويض 500 ألف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

حصل زي انفجار قنبلة .. شهود عيان يروون لحظات الرعب والخوف أثناء انهيار عقار روض الفرج .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

بوتكس بسمة بوسيل وشد ترهلات نادين نجيم ..فنانات شاركن الجمهور عمليات التجميل

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ