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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

صدى البلد

قالت النجمة إلهام شاهين ، إن مسرحية المومس الفاضلة مجرد قرار اتخذته خلال حضورها فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ولم تدخل حيز التنفيذ، قائلة: «أنا لسة راجعة النهاردة من شرم الشيخ ولم نبدأ أو نختار الجهة المنتجة للعرض المسرحي»، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أي تفاصيل عن العرض سوى اختياره فقط. 

شاهد الفيديو:


وأضافت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن مسرحية المومس الفاضلة من حقبة الستينات وكتبها الفرنسي جان بول سارتر، وسبق وقدمتها سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، قائلة: "هنعيد نفس المسرحية، وأنا هعمل دور مدام سميحة وهي هتبقى المخرجة". 


وأعربت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب عن تعجبها من التحرك البرلماني ضد مسرحية المومس الفاضلة لـ الفنانة إلهام شاهين، والتي تتولى الأولى إخراجها ولا تزال في مرحلة التحضير، مشيرة إلى أن العرض حتى الآن لايزال مجرد فكرة نتجت عن دردشة خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. 


وأضافت سميحة أيوب في تصريحات خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنهم تناقشوا من أجل إعادة المسرح مرة أخرى، وأن مسرحية المومس الفاضلة سبق وتم عرضها من الستينات، واستنكرت قائلة: "الناس هايجة على إيه؟ على الاسم، بدل ما يشوفوا المحتوى والمعنى العظيم اللي جواه".
ولمزيد من التفاصيل حول إلهام شاهين تدافع عن مسرحيتها "المومس الفاضلة" شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:
 

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