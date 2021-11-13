تظاهرات في شوارع ملبورن الإسترالية ضد تطعيم كورونا الإلزامي

احتشد عدة آلاف من الأشخاص في ولاية ملبورن الإسترالية، اليوم "السبت"، ضد التطعيم الإجباري لبعض قطاعات الصناعة ضد فيروس كورونا.



وذكرت شبكة (إس.بي.إس.) الإخبارية الأسترالية أن المظاهرة انطلقت بعد أن دخل إجراء التطعيم الإجباري حيز النفاذ اليوم والتي تتطلب تطعيم عمال البناء في ولاية فيكتوريا بشكل كامل.



وأشارت الشبكة إلى أنه في أستراليا تم تطعيم 83 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بشكل كامل ضد الفيروس التاجي ومازالت التحصينات على مستوى البلاد غير إلزامية، إلا أن بعض الولايات فرضت التطعيمات على العديد من المهن ومنعت غير المطعمين من أنشطة مثل العشاء في الخارج والحفلات الموسيقية.