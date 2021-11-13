مش هتحتاجي الكريمات دي .. وصفة 4×1 لتفتيح البشرة

قالت دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ،إن مواصفات البشرة الصحية هو نضارة البشرة وميلها إلى اللون الوردى بعد غسلها مباشرة بالمياه وخالية من العيوب وهناك خطوات للحصول عليها .



وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج " ست الستات والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الحصول على بشرة صحية تتطلب استخدام كريم مضاد للأكسدة ، ترطيب ، تغذية ، وفيتامينات لافتة إلى أن كريم بينكى تحتوى على كافة هذه المكونات .

ولفتت دينا أبو السعود ، إلى أن كريم بينكى غنى بالفيتامينات ، التوت البرى ، الشاى الأخضر ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة بالاضافة لكونه كريم فعال ولا يوجد به أى تأثيرات جانبية ويحتوى على مواد تفتيح ومواد طبيعية وتقشير يزيل الخلايا الميتة.