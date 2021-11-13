الثلاثاء.. حفل إطلاق كتاب "إبراهيم ناجي..زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" لـ سامية محرز

أعلنت دار الشروق للنشر عن موعد حفل إطلاق كتاب "إبراهيم ناجي..زيارة حميمة تأخرت كثيرًا" للدكتورة سامية محرز في السابعة مساء الثلاثاء القادم الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢١، بمبنى القنص بشارع طلعت حرب بوسط البلد.

ويتحدث الكتاب عن رحلة طويلة قطعتها سامية محرز منذ الطفولة في المدارس الأجنبية بالقاهرة، حيث نفرتها المناهج الحكوميّة المقرّرة على جميع طلبة الجمهورية من الأدب العربي، ثم في جامعات الولايات المتحدة حيث بدأ تصالحها مع جذورها، إلى أن استقرت أخيرا في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة لتقوم بتدريس الأدب العربي ذاته!

إحدى المحطّات الهامة في رحلتها كانت للشاعر الرومانسي الكبير إبراهيم ناجي، جدّها لأمّها حيث ولدت بعد وفاته بعامين ودرست شعره على مضض في المدرسة ولم تعره اهتماما إلى أن ورثت من خالتها أوراقًا له بعضها خطابات ومذكّرات شخصيّة ومسودّات لبعض أهم قصائده من بينها قصيدة «الأطلال» والبعض الآخر ترجمات أدبيّة ومشاريع كتب غير مكتملة في الطب كلها لم يطّلع عليها أحد قبلها، ألقت الضوء على جوانب مجهولة ومطموسة من حياته: معاناته الماديّة وصراعاته مع البيروقراطيّة وعلاقاته العاطفيّة التي طالما حرصت عائلته على إبقائها طى الكتما?. وكانت النتيجة هذه الزيارة الحميمة بين الحفيدة الناقدة وجدّها الطبيب الشاعرتنبئ في طيّاتها عن تشكّل علاقة جديدة بينهما.

حياة القاهرة

ومن الجدير بالذكر أن سامية محرز هي أستاذة الأدب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .صدر لها العديد من الدراسات والمقالات في مجالات الأدب والنقد الثقافي ودراسات الترجمة إلى جانب عدة كتب باللغة الإنجليزية من بينها الكاتب المصري بين التاريخ والرواية: دراسات في أدب نجيب محفوظ، صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني (1993) الحروب الثقافية في مصر: السياسات والممارسات (2008) أطلس القاهرة الأدبي (2010) حياة القاهرة الأدبية (2011) وبالاشتراك مع لفيف من المتخصصين في الترجمة ودراساتها كتاب في مكان الآخر: دراسات عبر تخصصية في مجال دراسات الترجمة من القاهرة (2019). هذا الكتاب هو أول عمل لها باللغة العربية.