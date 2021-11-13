طارق الشناوي: "المومس الفاضلة" تراث عالمي والبعض يحكم من خلال الاسم فقط

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الذين انتقدوا مسرحية "المومس الفاضلة" لم يقرئوا تفاصيل الرواية ومحتواها الأدبي، موضحا أن أغلب الكتابات تعتمد على الاسم وهذا الكتاب تراث عالمي وليس مصريا فقط وتم تنفيذه في أعمال فنية قبل ذلك.

وأضاف طارق الشناوي، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مسرحية المومس الفاضلة لا يوجد بها مشهد خادش للحياء.

وتابع طارق الشناوي: "اللي اثار الجدل أخذ عنوان وعمل عليه قصة كبيرة والسبب في ذلك أن البنية التحتية الثقافية غير جيدة".

هذا العمل لا يروج للدعارة

وأكمل طارق الشناوي: "البنية الثقافية بتفرق كتير في المدرسة والبيت وللأسف دي مش موجودة ومش قادرة على التواكب مع كل مجريات العصر، وهذا العمل لا يروج للدعارة، والبعض يستغل أسماء الأعمال الفنية لإثارة المشاكل دون اطلاع أو قراءة والبعض يحكم على الأعمال الفنية من خلال الاسم فقط".