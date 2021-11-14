الإسكان تكشف موعد الإعلان عن وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة المصرية حرصت على تقديم شقق سكنية لشبابها ومواطنيها الذين ليس لهم سكن كمساعدة لهم.

وتابعت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" يتم عمل الكثير من الحملات الرقابية على الوحدات السكنية بصورة دورية من أجل ضبط كافة أوجه الفساد التي يتم رصدها .

وأوضحت:" لن يتم السماح لأي مواطن باستغلال هذه المدن السكنية الجديدة في التجارة بهذه الوحدات ولهذا يتم فرض عقوبة وغرامة على من يمارس نشاط تجاري داخل الوحدات السكنية أو تأجيرها.

وأشارت إلي أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأسعار تناسب مستواهم المادي.

