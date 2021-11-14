تجاوزنا الأزمة.. محافظ أسوان يكشف آخر تطورات الطقس السيئ ومصابي العقارب

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تلقت إنذارا من هيئة الأرصاد منذ 4 أيام تتحدث عن إمكانية حدوث سيول وأمطار غزيرة في المحافظة، قائلا: "هيئة الأرصاد أوضحت لنا الاحتمالات الواردة، واحنا بالفعل بقالنا فترة تستعد، وتجاوزنا الأزمة بشكل مقبول، وكل الخسائر خاصة بالعشوائيات".

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"، أن المنازل التي تضررت مصنوعة من الطين اللبن والأسقف الصاج، مؤكدا أن هذه المنازل عشوائية، وهي الخسائر في السيول.

وتابع: "هناك خطة للدولة لإنهاء العشوائيات في أسوان، وأنهينا كثيرا من العشوائيات والحجم المتبقي من العشوائيات قليل جدا مقارنة بالسابق والسنة القادمة هنكون خلصنا العشوائيات".

واستطرد أن حالة الطقس السيئ كان محدد لها 3 أيام أمس واليوم وغدا، ورئيس الوزراء يتابع الموقف أولا بأول لتقديم حلول بكافة النماذج، كما أن وزارة الري استعدت بقوة للسيول من خلال إنشاء 36 مخرا صناعيا وحاجزا ترابيا و13 بحيرة صناعية موزعة فى كافة أنحاء المحافظة، وخففت من وطأة السيول.

وأكمل: "إجمالي عدد المصابين بلدغات العقارب في أسوان جراء العاصفة بلف 503 أشخاص، وتم أخذ المصل ولم تحدث مضاعفات لأي شخص"، مؤكدا: “عدد الوفيات 3 حالات وهم من عناصر التأمين وليس بسبب لدغات العقارب".