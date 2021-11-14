مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 11 - 2021 فى تصفيات كأس العالم

تقام مساء اليوم الأحد 14 نوفمبر2021، عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 سواء في التصفيات الأفريقية أو التي تقام بالقارة الأوروبية.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

زمبابوي X إثيوبيا – الساعة الثالثة عصرا

جمهورية الكونغو X بنين – الساعة الثالثة عصرا

مدغشقر X تنزانيا – الساعة الثالثة عصرا

مالي X أوغندا – الساعة السادسة مساء

غانا X جنوب إفريقيا – الساعة التاسعة مساء

السنغال X الكونغو – الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

كرواتيا X روسيا – الساعة الرابعة عصرا -beIN Sports 1 HD Premium

مالطة X سلوفاكيا – الساعة الرابعة عصرا -beIN Sports 3 HD Premium

سلوفينيا X قبرص – الساعة الرابعة عصرا -beIN Sports HD

أرمينيا X ألمانيا – الساعة السابعة مساء -beIN Sports 1 HD Premium

ليشتنشتاين X رومانيا – الساعة السابعة مساء -beIN Sports 3 HD

مقدونيا الشمالية X أيسلندا – الساعة السابعة مساء - beIN Sports HD

إذربيجان X قطر – الساعة السابعة مساء -beIN Sports 3 HD Premium

لوكسمبرج X إيرلندا – الساعة العاشرة إلا ربع -beIN Sports Premium

البرتغال X صربيا – الساعة العاشرة إلا ربع - beIN Sports 2 HD Premium

اليونان X كوسوفو – الساعة العاشرة إلا ربع -beIN Sports 3 HD

إسبانيا X السويد – الساعة العاشرة إلا ربع -beIN Sports 1 HD Premium