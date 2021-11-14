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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 11 - 2021 فى تصفيات كأس العالم

صدى البلد

تقام مساء اليوم الأحد 14 نوفمبر2021، عدة مباريات هامة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022  سواء في التصفيات الأفريقية أو التي تقام بالقارة الأوروبية.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

زمبابوي X إثيوبيا – الساعة الثالثة عصرا      

جمهورية الكونغو X بنين – الساعة الثالثة عصرا      

مدغشقر X تنزانيا – الساعة الثالثة عصرا

مالي X أوغندا – الساعة السادسة مساء  

غانا X جنوب إفريقيا – الساعة التاسعة مساء    

السنغال X الكونغو – الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

كرواتيا X روسيا – الساعة الرابعة عصرا -beIN Sports 1 HD Premium      

مالطة X سلوفاكيا – الساعة الرابعة عصرا -beIN Sports 3 HD Premium                          

سلوفينيا X قبرص – الساعة الرابعة عصرا -beIN Sports HD 

أرمينيا X ألمانيا – الساعة السابعة مساء -beIN Sports 1 HD Premium

ليشتنشتاين X رومانيا – الساعة السابعة مساء  -beIN Sports 3 HD                   

مقدونيا الشمالية X أيسلندا – الساعة السابعة مساء - beIN Sports HD 

إذربيجان X قطر – الساعة السابعة مساء -beIN Sports 3 HD Premium        

لوكسمبرج X إيرلندا – الساعة العاشرة إلا ربع -beIN Sports Premium                  

البرتغال X صربيا – الساعة العاشرة إلا ربع - beIN Sports 2 HD Premium

اليونان X كوسوفو – الساعة العاشرة إلا ربع  -beIN Sports 3 HD 

إسبانيا X السويد – الساعة العاشرة إلا ربع   -beIN Sports 1 HD Premium   

 

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