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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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استشاري جراحة العقم: تركيب الدعامات يعد أحد أهم طرق ضعف الانتصاب

عقم
عقم

قال ياسين الفقى، استشارى جراحة العقم، إن تركيب الدعامات تعد أحدى أهم طرق ضعف الانتصاب واللجوء لهذا الحل الجراحى،  لافتا إلى أن الدعامة عبارة عن جسم مصنع بطريقة حديثة يوضع داخل النسيج الكهفى بالعضو الذكرى لدى الزوج، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من مرضى ضعف الانتصاب يكونوا مصابين بالسكرى.


وأشار  ياسين الفقى  ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد الذى يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدى ، إلى أن مجرد وجود الدعامة  داخل النسيج الكهفى ينتج عنه صلابة العضو الذكرى موجودة بنسبة 100% .


وتابع ياسين الفقى ، أن تركيب الدعامة تمنح الزوج مقدرة كاملة على إتمام علاقة زوجية كاملة وناجحة مع زوجته وتحل كافة مشاكل الزوج بشكل نهائى، موضحا أن استعمال الدعامة ينقسم بدوره لمحورين أولهما الشق الطبى أما الآخر يتعلق بحسب ظروف المريض.

 

وأوضح ياسين الفقي أن الزوج يلجأ إلى تركيب الدعامات عندما يكتشف أنه لا يستجيب مع الأدوية، إضافة إلى فشل الحقن الموضعي، وبالتالي يكون الحل النهائي هو الحل الجراحي من خلال تركيب الدعامات، وذلك بعد فشل كافة طرق العلاجية.

ياسين الفقي جراحة السكري علاقة زوجية ضعف الانتصاب

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