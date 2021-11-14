بتكلفة 50 مليون جنيه .. تنفيذ قنوات ري زراعي لترشيد المياه في الوادي الجديد

أعلنت الإدارة المركزية للمياه الجوفية بـ الوادى الجديد، عن تنفيذ تركيب قنوات رى زراعية موفرة لمياه الرى والزراعة فى 5 مراكز إدارية بالمحافظة ضمن خطة وزارة الرى لترشيد استهلاك مياه الزراعة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادى الجديد، المهندس منصور إبراهيم، إنه تم تنفيذ أعمال توريد وتركيب مواسير بلاستيك كمساق فى عدد من الزمامات الزراعية بمناطق الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة باعتمادات مالية قدرها 50 مليون جنيه.

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وأضاف منصور، فى بيان صحفى له، أن تركيب مواسير البلاستيك كقنوات مساق مغلقة يأتي كبديل لمساقى القنوات المفتوحة، التى تتسبب فى استهلاك المياه سواء من التسرب أو التبخير، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تشمل أطوال 28 كم بزمام الخارجة وباريس، وأطوال 24 كم بزمام الداخلة وبلاط.