إيان راش في حوار لـ"صدى البلد": صلاح لن يرحل عن ليفربول.. "مو" الأفضل على الإطلاق وأهدافه مذهلة .. ولا أطيق الانتظار لزيارة مصر

إيان راش هو أحد أعظم أساطير كرة القدم على مر تاريخ الساحرة المستديرة، لما حققه إنجازات فريدة مع فريق ليفربول ومنتخب ويلز.

بدأ إيان راش مسيرته الاحترافية باللعب في صفوف تشستر سيتي في الفترة من 1978 حتى 1980، لينتقل بعدها إلى ليفربول ويسطر معه تاريخا بأحرف من ذهب، ثم خاض تجربة قصيرة مع يوفنتوس في الفترة من 1986 حتى 1988، ليعود إلى ليفربول مجددا ويستمر في كتابة التاريخ رفقة الريدز حتى عام 1996، ثم خاض عدة تجارب بعدها في آخر مسيرته الكروية، أبرزها مع نيوكاسل وشيفيلد يونايتد، ليعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2000، بعد مسيرة أسطورية.

إيان راش هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول، حيث سجل 346 هدفا للريدز، في مختلف المسابقات.

إيان راش يفتح قلبه لـ “ صدى البلد”، ويتحدث عن رأيه في أداء ليفربول هذا الموسم، ومستوى صلاح مع الريدز، وأزمة تجديد عقد “مو”.

إليكم نص الحوار:

في البداية.. ما رأيك في أداء ليفربول هذا الموسم ؟

أحد الأسباب التي تجعلني أتوقع منافسة ليفربول على كافة الألقاب هذا الموسم هو أن محمد صلاح في أفضل مستوياته، يمكن أن أقول إنه يقدم أداء مذهلا، هذا لأنه يلعب بشكل أفضل الآن مما كان عليه في موسمه الأول مع ليفربول، عندما سجل 44 هدفا مع ليفربول في 52 مباراة، بينما سجل الموسم الحالي 12 هدفا في 11 مباراة هذا الموسم ، لذا فهو يعيش أزهى فتراته حاليا

من وجهة نظرك.. هل محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا؟

نعم، "أتفق مع يورجن كلوب عندما قال إن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا، لا أجد أي لاعبا في العالم يتفوق على صلاح حاليا".

هل وصل مبابي وهالاند إلى نفس مستوى محمد صلاح؟

إذا نظرت إلى الجيل القادم أمثال كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، إنهم رائعون لكنهم لم يصلوا إلى مستوى صلاح حتى الآن، أعتقد أن صلاح استوحى الإلهام من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وسعى جاهدا لاتخاذ الخطوة التالية كلاعب كرة قدم متميز.

ما تعليقك على الأهداف الرائعة التي سجلها صلاح مؤخرا في الدوري الإنجليزي؟

الأهداف التي سجلها صلاح مؤخرا ضد مان سيتي واتفورد، إضافة إلى العمل الذي قام به أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، يذكرني بـ ميسي في قمة توهجه.

ما تعليقك على أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

نعلم جميعا أنه كان هناك القليل من الضوضاء حول ملف تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ،لكنني لست قلقا على الإطلاق من ذلك وأتوقع أن يتوصل صلاح والنادي إلى اتفاق قريبا.

محمد صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول، إنه في أفضل مستوياته حاليا، ويمكنه التتويج مع الفريق بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، كل المؤشرات تؤكد بقاءه في أنفيلد.

هل تتحدث مع محمد صلاح بشكل مستمر؟

أتحدث مع “ مو” كثيرا وبشكل مضحك بما فيه الكفاية، لقد قابلت مو في مباراة ليدز (في سبتمبر) وكنت أتحدث معه وقال لي:" كيف حقًا سجلت 300 هدف !؟ ، لذلك كان علي أن أذكره ، في الواقع ، كان الرقم 346!، بشكل عام ، إنه محترف رائع وهو دائمًا متعطش للمزيد ".

ما هو شعورك عندما يدمر لك محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا؟

الأرقام وجدت ليتم كسرها، لذلك أنا سعيد جدا برؤية صلاح يحطم أرقامي لأنه ذلك يساعد ليفربول أيضا، أهم شيء في تحطيم الأرقام القياسية، هو أن تساعد الفريق في تحقيق الألقاب.

هل سبق لك زيارة مصر؟

لقد ذهبت إلى مصر منذ زمن طويل، إنها بلد جميل وذو تاريخ عظيم.

أخيرا .. ما رسالتك للجماهير المصرية؟

اتحدث مع بعض الجماهير المصرية على موقع إنستجرام، ليفربول يتمتع بشعبية مدهشة في جميع أنحاء العالم، لا أطيق الانتظار للقاء بعض الجماهير المصرية.