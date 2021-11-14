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رئيس التحرير
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توك شو

فوتوسيشن يجسد صورة الفلكلور بقرية الفخارين .. صاحبة الفكرة تروي التفاصيل

ميرنا محمد بدوي
ميرنا محمد بدوي

قالت الطالبة ميرنا محمد بدوي ، صاحبة فكرة " فوتوسيشن " يجسد صورة الفلكلور المصري بقرية الفخارين ، إنها تحب تجسيد أفكار جديدة ومختلفة ، وساعدها في هذه الفكرة ملامحها المصرية ولون بشرتها القمحية ، والتي تجسد حياة الست المصرية .

وأضافت ميرنا محمد بدوي ، عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " : " صديقتي في قسم تصوير بكلية الفنون التطبيقية طلبت مني تنفيذ الفكرة ، ورأت بأن ملامحي مناسبة للتصوير .

وتابعت " ميرنا " : اختيار الملابس كان بالصدفة ، واخترت منطقة مصر القديمة عشان بيوحي بتراث مصر القديم ، واتبسط جدا لما شوفت المنطقة .

وصناعة الفخار تعتبر من أقدم الصناعات التي تميز الكثير من البلدان العربية خاصة مصر، وعلى الرغم من تطور آلات المستخدمة في تلك الصناعة إلا أن الطرق البدائية مازالت هي الأكثر جودة وأصالة، وتنتشر صناعة الفخار في أماكن عديدة بمصر منها الفيوم وقنا ولكن تعتبر منطقة الفسطاط بمصر القديمة هي الأكبر والأكثر شهرة في صناعة الفخار.

وتجولت عدسة "صدى البلد"، داخل قرية الفخارين الجديدة لاكتشاف المراحل الصناعية التي تمر بها الأدوات الفخارية.

الفلكلور المصري الفخارين الطالبة ميرنا محمد بدوي توك شو مصر القديمة

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