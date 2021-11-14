تفاصيل وموعد عرض مسلسل "وش تالت" لـ حنان مطاوع

تدخل الفنانة حنان مطاوع عالم تشريح الجثث والجرائم الغامضة فى مسلسلها الجديد “وش تالت”.

حيث تواجه حنان العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

وينتمى العمل لنوعية الـ 15 حلقة ومن تأليف محمد على إخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته الفنان محمود عبد المغنى وآخرين من النجوم، ومن المقرر أن يعرض مسلسل وش تالت خلال الشهر المقبل.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى ابوشادى.

ويشارك حنان فى بطولته نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت الفنانة "حنان مطاوع"،: "إن الفن حركة جماعية، وعلى الفنان أن يطور من نفسه ويجتهد ويخلص".



وأشار: "كلما كان الفنان صادقا مع نفسه كلما زادت مصداقيته لدي الجمهور"، موضحه: "أنا ليست مسؤولة عن إتيان الفرصة لي".



وأوضحت: "أنا لست منتجة، لكن بشتغل بالعمق مش بالطول، وأما يجيلي الدور بقعد أحفر فيه مهما كان حجمه علشان يكون دور مختلف".