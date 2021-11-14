شرفتيني.. سهير المرشدي توجه رسالة لـ ابنتها حنان مطاوع على الهواء.. فيديو

وجهت الفنانة سهير المرشدي، رسالة لابنتها الفنانة حنان مطاوع، على الهواء قائله: " أنتي شرفتيني ياحبيبتي ودايما هتشرفيني".



وعلقت الفنانة سهير المرشدي، عن أزمة مسرحية "المومس الفاضلة"، قائله: "لابد أننا نسمي الأشياء بمسمياتها".



وأضافت "المرشدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك مسميات معروفة وواخدة جواز سفر مينفعش ندفن رأسنا".



وأشارت: "المسميات تصمد أمام الزمن، وكلمة المومس تعبير ورد في المعلقات وليس اختراع العصر الحالي"، مؤكده: "الحق لازم يتقال، والحقيقة لازم تتعاش".