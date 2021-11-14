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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرفتيني.. سهير المرشدي توجه رسالة لـ ابنتها حنان مطاوع على الهواء.. فيديو

سهير المرشدي وحنان
سهير المرشدي وحنان مطاوع

وجهت الفنانة سهير المرشدي، رسالة لابنتها الفنانة حنان مطاوع، على الهواء قائله: " أنتي شرفتيني ياحبيبتي ودايما هتشرفيني".


وعلقت الفنانة سهير المرشدي، عن أزمة مسرحية "المومس الفاضلة"، قائله: "لابد أننا نسمي الأشياء بمسمياتها".
 

وأضافت "المرشدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك مسميات معروفة وواخدة جواز سفر مينفعش ندفن رأسنا".


وأشارت: "المسميات تصمد أمام الزمن، وكلمة المومس تعبير ورد في المعلقات وليس اختراع العصر الحالي"، مؤكده: "الحق لازم يتقال، والحقيقة لازم تتعاش".

ام بي سي مصر الفنانة حنان مطاوع برنامج الحكاية حنان مطاوع الفنانة سهير المرشدي سهير المرشدي

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