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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد مصابي سقوط سقف منزل بأسوان لـ 6 أشخاص

إنهيار منازل - أرشيفية
إنهيار منازل - أرشيفية

ارتفعت أعداد المصابين في واقعة إنهيار سقف منزل فى منطقة الملقطة بقرى أبو الريش في مركز أسوان لـ 6 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تداعيات الطقس السيء الذى ضرب أسوان مساء أول أمس الجمعة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا من عمرو أحمد مشرف الإسعاف، يفيد بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة سقوط سقف المنزل على رؤوسهم بمنطقة الملقطة بأبو الريش بمركز أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

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وكان قد أعلن المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التي سقطت مساء أمس الجمعة من خلال 36 مخرا صناعيا و 27 سد إعاقة وحاجز ترابي ، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية ، وخاصة في 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة ، وأبو الريش بمركز أسوان ، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم في انحسار الأضرار والخسائر بشكل جيد .

فيما أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية اليوم الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب في ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

بينما تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التي اجتاحت بعض المراكز والمدن مساء أمس.

وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية اطمئن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التي تضررت من موجة الطقس السيئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ، ومتابعة الموقف حيث أكد المسئولين على أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع ، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات ، كما تم توصيل التيار الكهربائي وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير. 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولته الميدانية داخل عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمتابعة الجهود الجارية لاحتواء تداعيات تعرض عدد من مراكز ومدن المحافظة لعاصفة ترابية وأمطار رعدية غزيرة ومتوسطة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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