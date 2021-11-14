محافظ بورسعيد: انتظام حركة البيع والشراء داخل سوق العصر الجديد بحى العرب

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، أن سوق العصر الجديد بحى العرب شهدت انتظاما فى حركة البيع والشراء منذ اليوم الأول لتشغيل المحلات وتسكين البائعين، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على السوق لاقتناء مختلف المواد الغذائية من الخضراوات والفاكهة واللحوم .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمواطنين والبائعين لحرصهم على الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة والمشروعات الخدمية التى تهدف للارتقاء بحياة المواطنين ، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية والامنية فى التصدي لأى محاولة لعودة الإشغالات والتعديات، وأشار المحافظ أنه تم تسكين جميع المحلات بالسوق بما بوفر كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية .

وفى سياق متصل أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد عن بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد ١،٢ بحى العرب ، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية الجديدة ، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى اللائق ، وتتم الأعمال بالتنسيق بين مديرية الطرق والنقل وحى العرب.

وأكد " محافظ بورسعيد " أنه تم الانتهاء من رفع وإزالة كافة التعديات والاشغالات المحيطة بسوق العصر ١، ٢ للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية و إنشاء مجمعات خدمية حضارية تليق بالتطور التنموي بمحافظة بورسعيد ، لافتا أنه لا مجال لعودة الاشغالات مرة أخرى ، وسيتم فتح الشارع لعبور السيارات بعد أن يتم الانتهاء من تمهيده ورصفه على أعلى مستوى .

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