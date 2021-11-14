تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها وعشيقها في الدقهلية ١٥ يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس سيدة ‏وعشيقها لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات ، بعد أن وجهت النيابة العامة اتهامات بدفن الزوج حيا في حفرة داخل أرض زراعية بناحية قرية نقولا مركز شربين، ودفن المتهم للمجني عليه حيا، بعد اتفاقه مع الزوجة علي التخلص منه، ولم يتم ‏العثور علي الجثة إلا بعد 55 يوما من ارتكاب الواقعة بعد اعتراف المتهم وإرشاده عن مكان ‏دفن صديقه.



واعترف "جمعه.إ.ع"، أنه خطط للتخلص من صديقه بعد أن نشأت علاقة غير شرعية مع ‏زوجة المجني عليه، وقررا معا التخلص من الزوج، بطريقة لا يشعر بهم أحد، فادعي المتهم أن ‏أرضه الزراعية موجود بها آثار، واستدعي صديقة ‏"محمد أ. ف."، وشهرته العسكري، 42 ‏عامًا، ‏وأخبره أن الأرض الزراعية بها أثار وطالبه بأن يشاركه الحفر لاستخراج الكنز الأثري ‏الموجود بأرضه.‏



وأعد المتهم عصير بها مادة مخدرة، وأعطاه لصديقه بعد أن حفروا حفرة عميقة، حتى إذا لعب ‏المخدر في رأس صديقه دفعه في الحفرة وأهال عليه التراب حيا، واتصل بزوجة صديقه يخبرها ‏بما حدث.‏



وأكدت الزوجة أنها فور علمها بما حدث ادعت أن زوجها اختفي، وأخذت شقيق زوجها ‏وتوجهوا إلي مركز الشرطة ، وحرروا محضرا بعدم عودة الزوج إلي المنزل عقب خروجه للعمل ‏ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية كونه يعمل حدادا، لتبدأ رحلة البحث عنه وبمشاركة أهالي ‏قريته إلا أنه لم يظهر له أي أثر.‏



وعادت الزوجة بعد فترة لتؤكد تلقيها اتصال من مجهول يطلب منها فدية وأن زوجها مخطوف، ‏لتبدأ المباحث في كشف غموض الحادث وأن علاقة آثمة بين الزوجة وصديق زوجها ، وأنهم وراء ‏اختفائه وبالقبض علي التهم اعترف بتفاصيل الواقعة .‏