تذكرتي: نجحنا في القضاء على السوق السوداء.. والحصول على اللقاح شرط حضور المباريات

قال أحمد عبادة مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي، إن تحميل تطبيق إطمن وإدخال البيانات به يساهم في ربط المعلومات مع منصة تذكرتي للحضور الجماهيري.



وتابع عبادة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" وجود الضوء الأحضر بتطبيق إطمن يؤكد أنك استوفيت الشروط لحضور المباريات".

وأضاف مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي:"نجحنا في بناء منظومة تذكرتي خلال فترة لا تتجاوز الـ 50 يوم ونجحنا من خلالها في القضاء علي السوق السوداء".

وأوضح مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي:" تذاكر مباراة مصر والجابون متوفرة علي الموقع، مضيفا:" نشترط لحجز تذكرة حضورة المباريات الحصول علي لقاح كورونا.

وأكمل:" التسجيل يكون من خلال إدخال رقم الحصول علي اللقاح علي موقع تذكرتي للحصول علي حجز حضور المباراة، بالإضافة للأسم والرقم القومي".