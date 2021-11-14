تنسيقية شباب الأحزاب تعلن تدشين الاستراتيجية الجديدة.. تفاصيل

قال أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم تدشين نادي مدربي التنسيقية لخلق كوادر تدريبية من أعضاء التنسيقية ليحققوا الاستفادة والاستمرارية في تدريب باقي الأعضاء.

وتابع فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" إن الاستراتيجية تهدف لتقديم كل ما هو جديد للشارع المصري.

وأشار إلي أن الاستراتيجية الجديدة مقسمة لـ 7 منتديات الغرض منها الخروج بورقة سياسات يعمل عليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ولفت إلي أنه تم الاتفاق مع أفضل شركة في العالم هدفها اكتشاف المهارات والكفاءات يمكن من خلالها للمواطن رؤية بلورة ما يهم المواطن، لافتًا إلى أن الشركة ستقدم كل نقاط القوة عند كل عضو، ما يحتاج لتنمية مهاراته؛ لذلك أطلقت التنسيقية نادي المدربين الذي سيهتم بملف المحليات لتقديم كوادر شبابية.