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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

" الفرصة في كلمة أخيرة "

من الواضح المنافسة ستكون شرسة.. لميس الحديدي عن برنامج الفرصة: سيكون أسبوعياً

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إنها ستعلن قريباً موعد برنامج المسابقات الاسبوعي “الفرصة” في كلمة أخيرة وموعد إذاعته الأسبوعية.

 وكشفت  «لميس الحديدي» خلال  برنامجها  «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «ON»  أن البرنامج تلقى عدد كبير من   الاستمارات الخاصة بمشروعات كثيرة واعدة في قطاعات مختلفة قائلة : «البرنامج سيذاع اسبوعياً  بالشراكة مع جهاز تنمية   المشروعات وسيتم الإعلان عن لجنة حكامه   قريباً».


وقالت «لميس الحديدي» إن عديد من المشروعات الواعدة كثيرة جداً، وأنا سعيدة جداً ومن الواضح أن المنافسة ستكون عنيفة بين المشروعات والمتسابقين، كما وجهت رسالة للمتقدمين بتعبئة الاستمارة الخاصة بالبرنامج قائلة : «عايزة اذكر المشاركين  بذكر أهم ما يميز مشروعهم ومايجعله مميزاً عن نظرائه أو المشروعات الاخرى وهذا  ضمن الايقونات الموجودة   ضمن الاستمارة».


يذكر أن  الحديدي   قد أعلنت في وقت سابق  عن شروط المسابقة وهي "الشركة لازم يكون مقرها في مصر وتكون مصرية بنسبة 51% على الأقل. قائلة : أن تكون شركتك ماعداش على تأسيسها أكثر من 3 سنين.

لميس الحديدي الفرصة كلمة أخيرة برنامج المسابقات المشروعات

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