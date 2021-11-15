"ارتفاع كبير"..غرفة صناعة الملابس الجاهزة توضح انعكاس الموجة التضخمية العالمية على أسعار الملابس

قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إن موجة التضخم العالمية تؤثر على قطاع الملابس الجاهزة، معتقباً: "ده طبيعة مختلفة نظراً لأن بداية التجهيز لأية ملابس تتعلق بالموسم الصيفي او الشتوي تبدأ بفترة طويلة .

وأضاف محمد عبد السلام خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلاً : " بدانا الاستعداد للموسم الشتوي منذ شهري يوليو واغسطس حتى نملك جاهزية بحلول أكتوبر ونوفمبر ".

ونوه رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة أن اسعار منتجات الملابس الشتوية لن تتأثر بشكل كبير بالموجة التضخمية العالمية الاخيرة، ومايتعلق بها من ارتفاعات في مدخلات الانتاج، قائلاً : " خلاص الموسم الشتوي وهدومه نزلت وأسعاره معلنة ومش هنغيرها "

وتابع محمد عبد السلام قائلاً: "أتوقع أن يتأثر الموسم الصيفي القادم بالموجة التضخمية وأن تظهر تأثيراتها عليه .. لأن المشكلة إننا بنجهز منتجات الموسم الصيفي الان ومع الارتفاع الشديد في مدخلات الانتاج سترتفع الأسعار .. حيث تعتمد صناعتنا على مدخلات مهمة مثل الغزول التي إرتفعت بنسبة 70-75% وهي نسبة كبيرة، فعلى سبيل المثال كنا بنجيب حاوية من الهند محملة بالغزول بحجم 40 قدما ، كان ثمنها 1700 دولار، الان أصبحت 7500 دولار "

وواصل : " كل ده هياثر بشكل مباشر على الاسعار لاننا سنوياً نحتاج لمليون طن من الغزول تامة الصنع من الهند وباكستان، وننتج منهم محليا 40% ونستورد مايقدر بنحو 60%".

وأتم : بنعرض من اول فبراير بعد أوكازيون الشتاء ملابس الموسم الصيفي، وبالتالي أتوقع إرتفاع كبير في الاسعار حتى لو إنخفضت الاسعار العالمية مطلع العام".