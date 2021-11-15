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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا

وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية إن الاتصال ركز على مناقشة التقارير المتعلقة بالنشاط العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها واستمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ناقشا الجهود المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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فرنسا تعلن إحباط محاولة هروب أحد انصار داعش في باريس

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بسبب أزمة المهاجرين.. فرنسا: فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيؤكد في لقاء وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، موافقة باريس على فرض عقوبات جديدة على بيلاروس.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: أما فيما يتعلق ببيلاروس، فسيعرب الوزير خاصة عن تضامن فرنسا الكامل مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا، في ضوء استخدام النظام البيلاروسي غير المقبول لسيول المهاجرين لأغراضه. وستؤكد فرنسا موافقتها على اتخاذ المجموعة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس".

واشتدت أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس ولاتفيا وليتوانيا وبولندا حيث توجه المهاجرون إلى هناك ابتداء من مطلع السنة الجارية، وفي 8 نوفمبر الجاري اقترب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود البولندية من جانب بيلاروس ويرفضون مغادرة هذه المنطقة الحدودية، فيما حاول عدد منهم التسلل إلى الأراضي البولندية عن طريق تدمير السياج الحدودي.

وتتهم دول الاتحاد الأوروبي مينسك بالتصعيد المتعمد للأزمة داعية لفرض عقوبات عليها. من جانبه قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الدول الغربية هي التي تتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة، إذ أن أعمالها بالذات دفعت الناس للهروب من الحرب.

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة فرنسا ايران وزير الخارجية الامريكي الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان البرنامج النووي الإيراني

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