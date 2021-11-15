بورشة 911 تتألق بمحرك تسلا الكهربائي و حزمة من البطاريات الخاصة

في إطار فعاليات معرض سيما للسيارات الأسبوع الماضي تم الكشف عن العديد من السيارات الكلاسيكية المعدلة و المثيرة للأعجاب ، و كانت سيارة بورشة 911 طراز 964 إحدى هذه السيارات و التي حصلت على العديد من التعديلات المدهشة و المثيرة للأعجاب .





تولت شركة Electric GT المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية و التي تستهدف نشر و تحويل أقصى عدد من السيارات العاملة بالوقود الى سيارات تعمل بالطاقة النظيفة ، و ذلك لتقليل نسبة الأنبعاثات الضارة و منها سيارة بورشة 911 ، حيث نجحت في تزويدها بمحرك كهربائي من شركة تيسلا يولد قوة تصل الي 436 حصان ، و عزم دوران يصل الي 448 نيوتن/متر ، بالأضافة لنظام ألكتروني ذكي .

و تبلغ سعة البطارية التي تغذي المحرك بالطاقة 47 كيلووات/ساعة تتكون من جزئين ، الجزء الأول يقع في الخلف و الجزء الثاني يقع تحت غطاء المحرك ، و تصل قوتها الي 400 فولت و شاحن داخلي بقوة 6.6 كيلووات ، و تصل قدرتها على الشحن من 0 حتى 85% في خلال 45 دقيقة ، و تصل المسافة التي يمكن للسيارة قطعها من خلال شحنة واحده الي 257 كيلومتر .

و من الخارج عملت الشركة على إعادة تحسين توزيع وزن السيارة بسبب أرتفاع وزنها بعد أضافة المحرك الكهربائي و الذي وصل الي 1214 كيلوجرام ، و تم أستبدال بعض مكونات الهيكل الخارجي بآخرى مصنوعة من الكاربون فايبر خفيف الوزن ، بالأضافة لتركيب أقواس عجلات أمامية وخلفية كبيرة الحجم ، وغطاء محرك جديد ، وجنوط معدلة سوداء ملفوفة بإطارات من نوع Hoosier A1 ، وجناح خلفي قابل للتعديل .



و يمكن للعملاء أختيار بعض الحزمات الاضافية و الحزمات الخاصة و جاء على رأسها حزمة Cold Climate بسعر 2,600 دولار ، و شاحن آخر أضافي 6.6 بسعر 2,850 دولار بينما بلغ سعر التعديل الكامل 55,000 دولار .