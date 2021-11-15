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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة 911 تتألق بمحرك تسلا الكهربائي و حزمة من البطاريات الخاصة

بورشة 911
بورشة 911

في إطار فعاليات معرض سيما للسيارات الأسبوع الماضي تم الكشف عن العديد من السيارات الكلاسيكية المعدلة و المثيرة للأعجاب ، و كانت سيارة بورشة 911 طراز 964 إحدى هذه السيارات و التي حصلت على العديد من التعديلات المدهشة و المثيرة للأعجاب .



تولت شركة Electric GT المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية و التي تستهدف نشر و تحويل أقصى عدد من السيارات العاملة بالوقود الى سيارات تعمل بالطاقة النظيفة ، و ذلك لتقليل نسبة الأنبعاثات الضارة و منها سيارة بورشة 911  ، حيث نجحت في تزويدها بمحرك كهربائي من شركة تيسلا يولد قوة تصل الي 436 حصان ، و عزم دوران يصل الي 448 نيوتن/متر ، بالأضافة لنظام ألكتروني ذكي .

و تبلغ سعة البطارية التي تغذي المحرك بالطاقة 47 كيلووات/ساعة تتكون من جزئين ، الجزء الأول يقع في الخلف و الجزء الثاني يقع تحت غطاء المحرك ، و تصل قوتها الي 400 فولت و شاحن داخلي بقوة 6.6 كيلووات ، و تصل قدرتها على الشحن من 0 حتى 85% في خلال 45 دقيقة ، و تصل المسافة التي يمكن للسيارة قطعها من خلال شحنة واحده الي 257 كيلومتر .

و من الخارج عملت الشركة على إعادة تحسين توزيع وزن السيارة بسبب أرتفاع وزنها بعد أضافة المحرك الكهربائي و الذي وصل الي 1214 كيلوجرام ، و تم أستبدال بعض مكونات الهيكل الخارجي بآخرى مصنوعة من الكاربون فايبر خفيف الوزن ، بالأضافة لتركيب أقواس عجلات أمامية وخلفية كبيرة الحجم ، وغطاء محرك جديد ، وجنوط معدلة سوداء ملفوفة بإطارات من نوع Hoosier A1 ، وجناح خلفي قابل للتعديل .
 

و يمكن للعملاء أختيار بعض الحزمات الاضافية و الحزمات الخاصة  و جاء على رأسها حزمة Cold Climate بسعر 2,600 دولار ، و شاحن آخر أضافي 6.6 بسعر 2,850 دولار بينما بلغ سعر التعديل الكامل 55,000 دولار .

الطاقة الكهربائية الطاقة النظيفة سيارات بورشه تيسلا بورشه 911 شركة تيسلا Electric GT

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