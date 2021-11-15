كوبر: وحشتني مصر والفتة.. وسعيد بتواجد عصام الحضري كمدرب لحراس الفراعنة

أعرب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن سعادته بالتأهل الي المرحلة الأخيرة من الصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وقال كوبر خلال تصريحات تلفزيونية: سعيد بالنجاح الذي وصلت إليه مع منتخب الكونغو كما انني سعيد لتأهل منتخب مصر أيضا الي المباراة الفاصلة .

وأكمل: “مصر وحشتني للاغية والفتة وحاجات تانية، أنا حاليا أحاول التأقلم سريعا مع منتخب الكونغو ولكن بعيدا عن الفتى مصر دائما في قلبي ولي ذكريات رائعة معها خصوصا اول رمضان لي”.

وأردف: لاعبو منتخب مصر وحشوني وليس محمد صلاح فقط كما انني سعيد بتواجد عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمي لمنتخب مصر .

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى، بشكل رسمي، إلى الدور النهائى والحاسم من تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ضيفه منتخب بنين بنتيجة 2-0 ، فى المواجهة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات الجولة السادسة من المرحلة قبل الأخيرة للمنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.

وبهذا الفوز يحقق كوبر أول إنجاز له مع الكونغو ويثبت جدارته باسلوبه الذي اعتاد عليه المصريون وقت تواجده في الإدارة الفنية لمنتخب مصر.