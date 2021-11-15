زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي يطالب بالسحب من احتياطي النفط

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي تشاك شومر، إلى ضرورة بدء السحب من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط في بلاده.

وقال تشاك شومر إن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي يأتي في محاولة لخفض أسعار المحروقات المرتفعة مع دخول موسم العطلات في البلاد.

وأضاف شومر في مؤتمر صحفي: "فلنخفض أسعار البنزين الآن. وهذا (السحب من الاحتياطي) سيقود إلى ذلك".

وتم إنشاء احتياطات النفط الاستراتيجية الأميركية في العام 1975 للتصدي لصدمات النفط. ويمكن أن تبلغ هذه الاحتياطات المدفونة في كهوف ملح ضخمة يصل عمقها إلى 800 متر على طول ساحل خليج المكسيك، 714 مليون برميل من النفط.

وظهرت هذه الاقتراحات مؤخرا وذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة، والخلاف الذي ظهر على السطح بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنظمة أوبك+ بسبب حجم المعروض من النفط.