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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم سيناء يفوز بكأس بطولة دوري المصالح الحكومية لكرة القدم

فريق كرة القدم بالتريية
فريق كرة القدم بالتريية والتعليم بسيناء يستلم الجوائز

 

 فاز فريق مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بكأس بطولة  دوري المصالح الحكومية لكرة القدم بعد تغلبه علي فريق الشباب والرياضه في المباراة الختامية بين فريقي التربية والتعليم والشباب والرياضه، و التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد العريش الرياضي.. حيث انتهت المباراة بفوز فريق مديرية التربية والتعليم بسبعة أهداف مقابل لاشئ لفريق مديرية الشباب والرياضة ليفوز بكأس بطولة دوري المصالح الحكومية لعام ٢٠٢١م.


أحرز أهداف المباراة كل من :حسين المالح أربعة أهداف ،وسامح توفيق هدفين  ،و محمد الدمر هدف واحد .
حضر نهائي  دورى المصالح الحكومية لكرة القدم بالصالة المغطاه بالعريش ،حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وكليب راشد مصبح مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد ابراهيم سالم رئيس الاتحاد بشمال سيناء .

تهنئة الفريق

وقد هنيء  وكيل وزارة التعليم ، فريق كرة القدم بالتربية والتعليم الفائز  بكأس دورى المصالح الحكومية لمجهوداته المبذولة والواضحة للفوز بالبطولة، وتسليم الفائزين الميداليات والجوائز. 
كما تم تسليم فريق كرة الطائرة رجال ، و فريق كرة اليد رجال ، وفريق كرة تنس الطاولة رجال ونساء كأس البطولة، لدورى المصالح الحكومية.
 

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فوز فريق التعليم كاس دوري

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