تعليم سيناء يستلم أجهزة التابلت لتوزيعها علي طلبة الصف الأول الثانوي

استلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أجهزة التابلت من وزارة التربية والتعليم لتوزيعها علي طلاب الصف الأول الثانوي علي مستوي مدارس المحافظة وتحقيق الاستفادة من الأجهزة في شرح المنهج الدراسي لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢م.

حيث تم وضع برنامج زمني لتوزيع أجهزة التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، بالمدارس في الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن المديرية تسلمت 3392 جهاز تابلت لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوي بعد إنهاء الإجراءات المطلوبة بحضور ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم، حددت الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى العام2022 م والتي تتضمن :

- سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن ،و دفع رسوم 5 جنيهات ،وإيصال المصروفات الدراسية ، وشهادة ميلاد الطالب، و بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها ، مع توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت المدرسي لدى إدارة المدرسة

