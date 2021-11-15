حبس وغرامة..عقوبة ربة منزل وسمكري بالدقهلية حرضا على ممارسة الدعارة

تعتبر جريمة الدعارة من الجرائم المرفوضة فى مجتمعنا والتى تتنافى مع القيم الأخلاقية وتعاليم الدين، إلا أن قانون مكافحة الدعارة واجه جريمة الدعارة من خلال توقيع عقوبات على المتهمين فيها.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، ربة منزل وسمكري بمدينة المنصورة بعد قيام المتهمة الأولى باستدراج المجني عليها لمنزلها ‏وحرضتها علي العمل في الدعارة، إلا أنها عندما رفضت احتجزتها بداخل مسكنها ‏وتعدت عليها ‏بسلاح أبيض وأطفأت سجائر في جسدها، واستولت على منقولاتها من مبلغ مالي ، هاتف جوال ، ومصاغ ذهبي‏ وأحدثت عدة إصابات بها، وفرت هاربة، من أجل إجبارها علي ممارسة الدعارة.

وكانت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانه، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب إسلام سلطان، قد تمكنا من إلقاء ‏القبض علي "خالد.م.م"،21 عاما، سمكري سيارات، وبعرضه علي النيابة العامة، اعترف علي ارتكاب الواقعة ‏وبمعاونته "دنيا.ص.ا" هاربه، وأمرت بحبسه وإحالتهما إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكماتهما.‏

وأمر المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بعد الاطلاع ‏على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بإحالة ، المتهمين ‏في القضية رقم 12983 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2181 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.

وجاء فى أمر الإحالة أنه في يوم 20 أغسطس 2021 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة ‏الدقهلية سرقت المتهمة الأولى المنقولات "مبلغ مالي - هاتف جوال - مصاغ ذهبي"، والمملوكة ‏للمجني عليها "سحر س. ا."، وكان ذلك طريق الإكراه الواقع عليها، واعتدت المتهمة علي ‏المجني عليها بالضرب بواسطة سلاح أبيض "سكين"، فأوقعت الرعب في نفسها وشلت بذلك ‏من مقاومتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المنقولات وقد ترك ‏ذلك الإكراه جروح وهي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. ‏

كما جاء فى أمر الإحالة ايضا ان صاحب ذلك تعذيبها بتعذيبات بدنية بأن تعدت عليها بالضرب باستخدام "سلاح أبيض، أداة ‏سيجارة، سكين"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وأحرزت بغير ترخيص سلاح ‏أبيض "سكين"، وحست المجني عليها علي ارتكاب الدعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد.‏

وقالت "سحر س. ا." ، 27 عاما، صاحب معرض ستائر، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة ‏الأولى قامت باستدراجها وتحريضها على ارتكاب الدعارة وحال رفضها احتجزتها بداخل ‏مسكنها وقامت بالتعدي عليها بالضرب بواسطة سلاح أبيض "سكين" محدثة إصابتها ‏الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وسرقة منقولاتها "مبلغ مالي ، هاتف جوال ، مصاغ ذهبي" ‏كرها عنها وكان ذلك بناء على اتفاق وتحريض من المتهم الثاني.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.